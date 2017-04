Jazzfrühschoppen lockt zum Toppiusplatz

Ganz vorn mit dabei: Die Second Star Band, das ist die in der Region bekannte Bigband aus Bredenbeck am Deister. Die 25 Musikerinnen und Musiker spielen am 7. Mai 2017 ab 12:30 Uhr auf dem Toppiusplatz in der Wennigser Mark zum Jazz Frühschoppen auf.Swing- und Bigband-Musik ist ihre Leidenschaft. Sie spielen sowohl Klassiker aus den 20er Jahren als auch moderne Swing Arrangements bekannter Künstler.5 neue Klassiker sind in diesem Jahr zum Repertoire dazu gekommen, wie zum Beispiel „Swing the thing“, „Coconut Champagne“ und „Brooklyn“. Zum Frühschoppen sind alle Freunde des Jazz, ob jung oder alt, aus nah und fern herzlich eingeladen.