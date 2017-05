Honigkuchen-Senf-Fest: 10.000 werden erwartet

Eldagsen / Region. Noch bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts gab es in und um Eldagsen zahlreiche Honig Küchler und viele Senfmühlen. Diese traditionellen Handwerkskünste gaben dem Stadtfest von Eldagsen den Namen Honigkuchen-Senf-Fest. Inzwischen gehört Eldagsen längst zur Stadt Springe, doch das Honigkuchen-Senf-Fest wird weiter gefeiert. An die alten Traditionen erinnert noch heute der Kunsthandwerkermarkt.

„Es wird wieder das Fest der Feste“, sagt stolz Christian Hagemann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Eldagsen, während der gestrigen Mitgliederversammlung im Ratskeller. Und damit meint er das Honigkuchen-Senf-Fest, das auch in diesem Jahr (28. Mai 2017) in der gesamten Innenstadt stattfindet.„Wir versuchen das hohe Niveau der letzten Jahre zu halten, mehr ist einfach nicht möglich, schließlich läuft die komplette Planung ehrenamtlich ab.“ so Christian Hagemann weiter.Doch erst einmal ließ man während der Mitgliederversammlung die Frühlingsmesse 2017 Revue passieren. Mit neuem Schwung wird sie nur noch alle zwei Jahre stattfinden, nächster Termin ist das Frühjahr 2019.Ortbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf Informierte die Mitglieder über die Präsentation des Projektes „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Gesamtvorstellung für dieses „Fleißprojekt“ findet am Freitag dem 19. Mai 2017 ab 8:50 Uhr vor der Regions Jury auf dem Kirchvorplatz statt.Außerdem möchte die Werbegemeinschaft Eldagsen in diesem Jahr einen Ausflug oder eine Vereinsfahrt unternehmen. Im Gespräch ist auch eine drei stündige Bootsfahrt auf der Ihme, ein etwa 16 km langer linker Nebenfluss der Leine in Niedersachsen.

Getreu dem Motto der Werbegemeinschaft: “Gemeinsam sind wir stark – wir wollen etwas für unseren Ort Eldagsen tun!” beendete Christian Hagemann die Mitgliederversammlung. Die zirka 10.000 Besucher aus nah und fern, die jedes Jahr den Weg nach Eldagsen finden, können es kaum noch erwarten, bis es wieder heißt: Honigkuchen-Senf-Fest 2017.