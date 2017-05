Himmelfahrt: Open-Air-Gottesdienst am Süllberg

Bennigsen / Region. „Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben...“ So beginnt Paul Gerhardts berühmtes geistliches Open-Air-Sommerlied. Und tatsächlich zieht es die Kirche immer wieder nach draußen: Auch am heutigen Christi Himmelfahrt hatten die Kirchengemeinden St. Martin Bennigsen und St. Marien Lüdersen zu ihrem Gottesdienst unter freiem Himmel eingeladen.

Nach der Begrüßung durch Pastor Jonathan Overlach spielte der Posaunenchor Bennigsen-Lüdersen unter der Leitung von Sabine Nauber das Lied „Aus meines Herzens Grunde.“ Zirka 100 Besucher hatten bei kühlen Temperaturen und bedecktem Himmel den Weg zum Süllberg auf sich genommen, um beim ersten Open-Air-Gottesdienst von Pastor Jonathan Overlach mit dabei zu sein.In seiner Predigt erinnerte Pastor Overlach auch an den deutschen Journalisten Deniz Yücel, der ohne Gerichtsbeschluss weiterhin in Haft bleiben muss.

Als die Gemeinde zusammen mit dem Posaunenchor Bennigsen-Lüdersen mit dem Lied „Der Mai ist gekommen“ den Gottesdienst beendete, öffnete der Himmel sein wahres Gesicht und die Sonne zeigte den Besuchern die herrliche Landschaft rund um den Süllberg. Siehe auch: https://www.leine-on.de