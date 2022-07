Gutscheinheft-Aktion zum Start der Sommerferien: Der Springende Punkt für nur 5 Euro vom 11. – 15. Juli in der Tourist-Information erhältlich

Das Stadtmarketing bietet passend zum Start der Sommerferien eine weitere Gutscheinheft-Aktion an. Das Gutscheinheft „Der Springende Punkt“ ist im Zeitraum von Montag, den 11. bis Freitag, den 15. Juli für nur 5 Euro in der Tourist-Information zu erhältlich.

Die Sommerferien laden zu chilligen Freibadbesuchen, entspannter Shoppingzeit oder ganz neuen Entdeckungen ein. Wie wäre es zum Beispiel mit einer tollen Kräuterwanderung mit den Gästeführerinnen oder einem Rundgang mit dem Nachtwächter?Dazu ist in den Sommerferien endlich mal Zeit. Warum dann nicht mal die Heimat erkunden und die eigene Stadt von einer ganz neuen Seite kennenlernen?Oder wie wäre es mit einem Besuch im Dorf-Kultur-Erbe in Altenhagen I zum ausgiebigen Frühstück?Auch für einen Besuch in einem unserer drei tollen Freibäder oder im Hallenbad lohnt sich der Erwerb des Gutscheinhefts – denn schließlich bekommt die ganze Familie freien Eintritt ins Bad.Aber natürlich hat das Gutscheinheft noch viel mehr zu bieten und alle Gutscheine und Rabatte können das ganze restliche Jahr genutzt und jederzeit eingelöst werden.

Lassen Sie sich das Angebot also nicht entgehen und holen Sie sich vom 11. – 15. Juli das Gutscheinheft vergünstigt für nur 5 Euro statt 10 Euro in der Tourist-Information.