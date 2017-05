Großartig! Ganz Eldagsen feiert unter dem Maibaum

Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf begrüßte die zahlreichen Gäste aus nah und fern. Die Alvesroder Deistermusikanten spielten auf dem vollbesetzten Kirchplatz auf. Und dann war es soweit: Die Glocken der Kirche schlugen zwölf und die Eldagser stellten ihren Maibaum auf. Landfrauen aus Eldagsen kredenzten Kaffee und Kuchen, die Fleischerei Hüper versorgte die vielen Besucher mit Bratwürsten und Spanferkel vom Grill.Bürgermeister Christian Springfeld war in Begleitung seines kleinen Sohnes gekommen und die beiden zeigten, was in ihnen steckt. Erst stach der Bürgermeister gekonnt ein 20 Literfass „Robens Daumenschraube“ an, ein in der Stadt Eldagsen gebrautes bronzefarbenes süffiges Maibockbier, danach half der Filius dem Papa beim Abzapfen.