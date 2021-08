Erst einmal am Wochenende

Springe : Cafehaus Kaffeemühle |

Das Haus an der Lüderserstr.14 in BENNIGSEN- im Verbund mit der Historischen Windmühle, öffnet zunehmend mehr seine Pforten.Die Eistheke ist bereits seit 01.April 2021, Fr.-So. 14.00 - 20.00 Uhr geöffnet. Nun geht es in der Entwicklung weiter.. Geimpfte, Getestete und Genesene können Eis, Kaffee, Kuchen und anderes bei schönem Wetter im kleinen Vorgarten des Hauses an der Lüderserstr. 14 verspeisen, doch auch in das Cafehaus eintreten. Hier findet der Gast Nachhaltigkeit-, bezogen auf das Mobiliar. Stühle und Tische, Schränke, Tischdecken-, doch auch Geschirr-, zusammengestellt aus diversen Haushalten sowie aus der Gastronomie. Zudem sieht man über 30 Kaffeemühlen platziert im neu aufgestellten Fachwerk. Das Fachwerk ist eine Trennung zur Micro Bowling Bahn (Ausschließlich mit Hallen-,bzw.sauberen Turnschuhen zu betreten)

die Donnerstags bis Samstags zur Zeit von 17.00 -21.00 Uhr zur Verfügung steht. Anmeldungen werden während der Öffnungszeiten persönlich oder über Telefon:05045 4581655 entgegen genommen.

Ein weiterer Raum, übergehend vom Cafe,- über 30 Jahre ein Lebensmittelladen und später ein Kiosk , ist den Voreigentümern und Erbauern des Hauses an der Lüderserstr. 14 gewittmet. Somit wird dieser Raum als kleiner Verkaufsraum genutzt.JOSCHO Der andere Laden - Altes und Neues- steht für Joachim Scholz der über 30 Jahre mit seiner Familie in Bennigsen-, sowie in Hüpede Lebensmittelläden betrieb.