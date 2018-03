Endlich: Ein himmlisches Königreich belebt Bennigsen

Das „Kingsheaven“ von Rahel und Lars Militz ist ein Muss für alle, die das Außergewöhnliche suchen. Im fünften Jahr ihres erfolgreichen Daseins eröffnen sie morgen um 11 Uhr im Springer Ortsteil Bennigsen nach erfolgreichem Umzug aus Gehrden in den Schusterhöfen 6.

„Der neue Standort in Bennigsen, in der Region Hannover war ein Glücksfall. So konnten wir für uns und unsere Kunden einen zentraleren Standort schaffen - Kingsheaven Nostalgie & Neues“, so Rahel Militz. Großflächige dekorierte Schaufenster beleuchten nun das „Nachtleben“ in Bennigsen. Auch am Tage zeugen zurückgebliebene Nasenabdrücke an den Fensterscheiben vom Interesse vieler Mitbürger aus nah und fern. Unterstützung bekommt Rahel Militz von ihrem Ehemann Lars und Anja Schwägermann.Rahel Militz hat ein Händchen für das Besondere. „Bei uns finden Sie ausgewählte Wohnaccessoires, Mode & Lifestyle“, so die ambitionierte Geschäftsfrau. Eine breitgefächerte Kollektion bietet schöne und ausgewählte Stücke für den Wohnraum, die Terrasse & den Balkon, Präsente, Mode & Lifestyle und besondere Einzelstücke für sich selbst oder zum Verschenken an.„Wir geben uns große Mühe, unser Sortiment immer vielfältig in den verschiedensten Formen, Farben & Materialien zu gestalten. Unser Ziel ist, dass Sie große Freude und Gefallen an unseren schönen Dingen finden“ so Rahel Militz. Bei der Auswahl der Stücke legt sie Wert auf das Besondere.

Ein weiterer Aufgabenbereich ihrer Kollektion umfasst Dienstleistungen rund um das Einrichten und Dekorieren. Ob Wohnbereich, Ferienwohnung oder Terrasse, sprechen Sie Rahel Militz an und vereinbaren Sie einen Termin. Im April wird dann zusätzlich der Online Shop freigeschaltet.