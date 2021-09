Vergangenes Wochenende waren wir auf einem größern Fest. Ausgelassenheit, Fröhlichkeit,- Es wurde getanzt, gesungen- Heiterkeit die ansteckte. Abends glitzerte Licht an einzelnen Ständen-, bunte Lichtquellen hüpften an den herabhängenden Zweigen der Bäume.



Der Tag darauf :



Heimkommend, über Hüpede, in den Süllbergort Bennigsen, erstaunte mich tatsächlich das helle Gebäude des Mühlenveteranen. Vor drei Wochen, direckt davor stehend, mit dem Hochdruckreiniger abgestrahlt, sah ich nur schwarze Pampe, die sich um das Mühlengebäude sowie auf dem Mühlenhof verteilte. Nun von weitem kommend ein strahlender Anblick der Sauberkeit des Gemäuers.



Zumindestens von einer Seite aus gesehen. Ein kleiner Augen- und Anblick der mich motiviert, weiter zu sanieren. Aufgrund voller Berufstätigkeit ist dies jedoch nur zum Wochenende möglich. Da der Schmutz welcher eine Sanierung mit sich bringt nicht immer zeitnah beseitigt werden kann, haben wir uns entschlossen die Mühle am Sonntag 03.10.2021 n i c h t zu öffnen.



Wir machen es einfach anders. Wir switchen in das Cafehaus Kaffeemühle/Lüderserstr. 14.Bennigsen. Parkplatz bietet der Hainhopenweg 2, sowie Parkbuchten vor dem Haus. Besucher können sich an diesem Tag umschauen was das Cafehaus 'Kaffeemühle' neben dem Mühlencafe zu bieten hat.