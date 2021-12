Durch das kleine grüne Tor

Springe : Historische Windmühle |

Fernab vom Trubel ...



Die Geburt des Lichtes, das im Dunklen entsteht gibt erneut Zuversicht auf Vollendung und Neuanfang.



Die dunkelste Nacht, am 21.12. gilt als Trägerin des Ursprungs des Lebens, des ganzen Universums. Ein Zauber liegt über dieser Nacht, Das Helle, das Leichte, das Warme erhält nun wieder Einzug. -Wintersonnenwende- Es ist Winteranfang.



Sukzessiv werden die Tage länger.



Am 21.12.2021, 17.00 Uhr werden wir, wie zuvor bereits in vielen Kulturen und heute noch weltweit so auch im Süllbergort Springe- Bennigsen gemeinsam den kürzesten Tag und die Längste Nacht- Die Wintersonnenwende- begrüßen.



Es können selbst Kerzen oder Laternen mitgebracht werden, sowie Percussion.

Einlass ist durch ein kleines grünes Tor, Lüderserstr. 14.



Eine kleine Ansprache gibt den Auftakt das Licht zu entfachen.



Das Licht soll uns Ideen für eine Wende zum Besseren spenden. Das Symbol, der Spirale greift das Prinzip der Wende auf. Loslassen um Neues zu beginnen.



Es stehen diverse kleine Materialen zum eigenen Kreieren und zum Mitnehmen zur Verfügung.



Zudem ist für das leibliche Wohl gesorgt.



Es wird kein Eintritt erhoben. Wir gehen von einem verantwortungsvollen Miteinander aus und freuen uns Sie/Dich begrüßen zu dürfen.