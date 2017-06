"Das hab ich ja gar nicht gewußt...

Springe : Historische Windmühle |

...doch spätestens am Sonntag 04.06.2017 erfahren.



So war mancher Besucher erstaunt über ein besonderes Ambieente.

Von der Straße aus nicht einzusehen. Die Anlage eingefriedet durch den 'Jahrhundertzaun'. Zugewuchert, u.a. durch Clematis und Rosenbüsche. Das Spektakel der hoch oben wohnenden Turmfalken,- nicht zu hören. Den Einblick erlaubt die Nestkamera, über einen Monitor in das Mühlenbüro gesendet. Eine kleine Parkanlage, verspielt. So auch das Wasserrad, an einem künstlich hergestellten Bächlein. In der Mühle, sowie draußen, eine Bühne. Anfragen ob sie genutzt werden kann.



Viele Fragen am Pfingstsonntag .... "das hab ich ja gar nicht gewusst" und weitere Antworten am Pfingstmontag, Deutscher Mühlentag, 05.06.2017 denn dann geht es weiter...



