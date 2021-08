3 Jahre nach der Eröffnung: Stadt Springe bessert noch immer am Bennigser Feuerwehrhaus nach

Als das Feuerwehrhaus in Bennigsen 2017 fertiggestellt wurde, war die Kritik groß. Sollte der Bau doch 1,28 Millionen kosten, waren es am Ende über 1,5 Millionen. Größere Nachbesserungen standen nicht auf der Agenda und viele Feuerwehrleute waren sehr enttäuscht. Auf Focus Online beschrieb ich in einem Artikel das Dilemma: „Neues Gerätehaus erfüllt die Voraussetzungen nicht!“ Ein Haus zweiter Klasse nannten einheimische Feuerwehrleute den Bau, beklagten die Platzsituation und viele andere Probleme. Drei von ihnen hatten mich eingeladen, um vor Ort die zahlreichen Mängel zu besichtigen. Ich machte Fotos und sprach mit den Jungs den Text durch. Als der Artikel am 14.08.2017 veröffentlicht wurde, begann gegen mich auf der Seite von Focus Online ein Shitstorm.

Bürgermeisterkandidat Bastian Reinhardt

Dann wurden die „Verräter“ gesucht, die mich hereingelassen hatten. Die Stadt Springe prüfte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Verleumdung und suchte fieberhaft nach den drei Feuerwehrleuten, die die angebliche Falschmeldung mit ins Rollen gebracht hatten. Leinetal Online News beendete meine Tätigkeit als freier Mitarbeiter für sie und als erster Politiker haute mir der heutigenicht entschuldbare Sätze um die Ohren! Journalist Tobias Morchner von der HAZ in Hannover setzte noch einen darauf und posaunte: “Eine gezielt gestreute Falschmeldung hält seit Wochen die Freiwillige Feuerwehr und das Rathaus in Springe in Atem. Morchner weiter: “Hohn und Spott aus ganz Deutschland prasseln auf die Feuerwehr Bennigsen ein: Das neue Gerätehaus in Springe-Bennigsen ist angeblich zu klein gebaut – doch das stimmt gar nicht. Aber diese Falschmeldung lässt sich nicht aus der Welt schaffen und kostet die Feuerwehrleute in dem Ort Zeit und Nerven.Nach zwei Tagen des Terrors nahm ich den Artikel von der Seite. Ein halbes Jahr später stand ein Berufsfeuerwehrmann aus Hannover der NDZ Rede und Antwort. Es war ein vernichtendes Urteil. In dem Zeitungsartikel heißt es unter anderem: Der Bau gehe an „Bedarf, Zukunftssicherheit und Zweckmäßigkeit“ vorbei. Auch auf die langfristig immer größer werdenden Feuerwehrfahrzeuge sei das Gebäude nicht eingestellt. Ebenfalls sei der Schulungsraum falsch dimensioniert worden. Weitere Probleme treten bei der nassen Einsatzkleidung der Feuerwehrleute auf. Da keine Lüftungsanlage existiert und Sicherheitsvorrichtungen gegen Einbrüche fehlen, müssen die Fenster geschlossen bleiben.Dabei hatten drei langjährige Mitglieder der Feuerwehr Bennigsen mir vor Ort nur Missstände aufzeigen wollen, aber davon wollte niemand etwas wissen, geschweige denn lesen.

„Die Herangehensweise der Stadt ist bis heute sehr auffällig“, so die NDZ im heutigen Lokalteil! Kleckerweise werden kleine Nachbesserungen wie ein Verbindungsweg zwischen dem Parkplatz und der Fahrzeugfläche, er wurde verdoppelt, ausgeführt. Lichtmasten, Beleuchtungen, Glasüberdachungen, ein Stromkasten und ein Schallschutzsegel für den Mannschaftsraum sind nur von kosmetischer Bedeutung. Schon 2018 hatte die Feuerwehr Bennigsen nicht nur die zu lauten Räume angeprangert.