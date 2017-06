Zwei zweite Plätze beim Landesentscheid der Ruderjugend

Im Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier 13/14 Jahre kämpften Leon Gimmy und Alexander Martirosyan um jede Sekunde. Nach 13:42,3 Minuten blieb die Uhr stehen, das bedeutete den Silberrang hinter dem RV Treviris, der in 13:37,9 Minuten gewann. Der drittplatzierte Doppelzweier vom Bernkasteler RV wurde um 10 Sekunden distanziert. Den Jungen-Doppelzweier 13/14 Jahre gewann in 12:55,6 Minuten der Bernkasteler RV vor Ole Bartenbach und Nicolas Bohn von der RG Speyer in 13:10,6 Minuten.„Natürlich freuen wir uns über zwei Mal Silber, dennoch hätten wir gerne mit einem Sieg für den Bundesentscheid qualifiziert“, überwog bei den Nachwuchsruderern die Freude über das erreichte.