Speyerer Ruderer bei Kleinbootmeisterschaft vorne dabei

Im Frauen-Einer A sicherte sich Alicia Bohn mit dem dritten Platz im Vorlauf und einer Zeit von 8:19,19 Minuten die Teilnahme im C-Finale. Hier gab es kein Vorbeikommen an der Speyererin, Alicia Bohn dominierte das Feld und siegte in 8:04,59 Minuten mit mehr als vier Sekunden Vorsprung auf Lena Wölke vom SC Magdeburg. Ganze zwölf Sekunden zurück landete Sarjana Klamp, Limburger CfW auf dem Bronzeplatz.Gleich acht Vorläufe gab es im Leichtgewichts-Männer-Einer Amit Rang vier und einer zeit von 7:53,75 Minuten kam David Martirosyan ins E-Finale, das er auf Platzfünf beendete. In ganz herausragender Form präsentierte sich Tim Streib, er gewann seinen Vorlauf in 7:38,74 Minuten souverän mit fast zwei Längen Vorsprung. Lohn der Mühe lautete: B-Finalteilnahme. Mit dem sechsten Platz und einer nochmals auf 7:30,78 Minuten verbesserten Zeit zählt Tim Streib nun zu den besten seines Fachs im Leichtgewichts-Einer in Deutschland.Im Frauen-A-Zweier ohne Steuerfrau präsentierten sich die vom Juniorinnen-Bereich aufgestiegenen Jane Elsner und Lisa Weber in der Renngemeinschaft RG Speyer/RG München gegen etablierte Konkurrenz mit einem vierten Vorlaufplatz und Rang fünf im C-Finale. Schwer taten sich Ole Bartenbach, ebenfalls gerade der Juniorenklasse entwachsen, und Maximilian Schultheis in der Renngemeinschaft RG Speyer/Frankfurter RG Germania im Männer-A-Zweier-ohne-Steuermann. Nach Platz sechs im Vorlauf landete das Duo auf Rang zwei im E-Finale.„Mit den herausragenden Platzierungen von Alicia Bohn und Tim Streib in den Einern zeigt die RG Speyer einmal mehr, dass hier ganz hervorragende Arbeit geleistet wird“, waren sich Trainer und Aktive einig.