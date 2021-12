Rudergesellschaft Speyer bei 3823 Gesamterfolgen angelangt

Insgesamt starteten 64 Speyerer auf Regatten, davon durften 39 erfolgreiche Starter nach den Rennen am Siegersteg anlegen. Bei den 18 besuchten Regatten gelangen 61 Siege, 89 zweite Plätze und 64 dritte Plätze. Die Gesamtsiegzahl steht jetzt bei stolzen 3823 Erfolgen. Besonders erfreulich ist die Altersbandbreite der Aktiven, der dreiundsiebzigjährige Master Norbert Herbel griff ebenso in die Riemen wie die mit ihrem ersten Sieg erfolgreiche elfjährigen Nachwuchsruderin Nike Görtz. Mit je 9 Erfolgen holten sich Corinna Bachmann, Nicolas Bohn, Leon Gronbach, Leo Wels und Marion Peltzer-Lehr im abgelaufenen Regattajahr die meisten Siege.Besonders erwähnenswert ist sicherlich die Silbermedaille im Finale der Deutschen Jugendmeisterschaften im Achter für Ole Bartenbach und an den Steuerseilen Elias Fabian. Dieser Erfolg führte für Elias Fabian zur Nominierung für die Junioren-Weltmeisterschaften in Plovdiv. Dort durfte sich der junge Speyerer, nach Platz 3 im Vorlauf und Sieg im Hoffnungslauf, über den fünften Platz im Finale des Vierers-mit Steuermann freuen. Neben dem Erfolg beim Landesentscheid für Johann Dennhardt und Ben Kunze im Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier (14 Jahre) gab es fünf Titel bei den Südwestdeutschen Meisterschaften, zudem holten sich Elke Müsel und Corinna Bachmann im Doppelzweier D in Krefeld die Goldmedaille bei den Offenen Masters-Meisterschaften.Ein besonderer Dank gilt vorneweg dem Trainerteam um Julia Hoffmann, Martin Kühner, Tim Lauer, David Martirosyan, Tim Streib und allen Helfern in der Ruderausbildung und am Steg. „Nur so konnte es uns gelingen 2021 so viele Ruderinnen und Ruderer auf Regatten und Siege vorzubereiten“, war sich die RGS-Führungsriege einig.Aus der Gruppe der Jungen und Mädchen war Erik Wolf mit drei Siegen der siegreichste Ruderer, Johann Dennhardt, Erik Görtz, Ben Kunze sicherten sich je zwei Siege, Nike Görtz holte sich ihr erstes „Raddaddelchen“. Bei den Junioren durfte sich Nicolas Bohn, Leon Gronbach, Leo Wels mit je neun Erfolgen über die Spitzenposition freuen, gefolgt von Maximilian Brill und Sandra Wundling mit je 7 Siegen und Elias Fabian, Tom Lasse Pietsch und Merle Wittmann mit je zwei ersten Plätzen. Ole Bartenbach, Josefine Holstein, Marlene Neubauer mit je einem Sieg komplettierten das Bild. Bei den Senioren schaffte Tim Streib sieben Siege, gefolgt von Sebastian Kohl (5 Siege), David Martirosyan (3 Siege) und Simon Holstein (2 Siege). Natürlich griffen auch die Trainer in die Riemen beziehungsweise Skulls. Tim Lauer, mit den Masters unterwegs, durfte sich über die meisten Erfolge, 5 an der Zahl, freuen.Die größte Gruppe der Sieger stellten einmal mehr die Masters:Marion Peltzer-Lehr und Corinna Bachmann mit 9 ersten Plätzen, gefolgt von Elke Müsel (8 Siege), Martin Gärtner (6 Siege), Ralf Burkhardt, Arnd Garsuch und Harald Schwager (je 5 Siege) bildeten die Spitze. Maximilian Bandel und Ralf Mattil brachten es auf 4 Siege, gefolgt von Birgit Dillmann mit 2 Erfolgen. Christine Bodenstein, Hubert Doser, Frank Durein, Thomas Dresel, Lutz Fiedler, Michaela Maier, Markus Prüfe und Monika Wels mit je 1 Erfolg komplettieren das Bild.