Medaillenregen für die RG Speyer bei den "Deutschen"

Maximilian Brill sicherte mit Bahne Schreiber, Mainzer RV, in 4:54,20 Minuten im Junioren-Doppelzweier B in einem hart umkämpften Rennen die Bronzemedaille. Die ersten fünf Boote des Finallaufes überquerten innerhalb von weniger als drei Sekunden die ZiellinieMarlene Neubauer ruderte im Leichtgewichts-Juniorinnen-Doppelzweier A mit Lea Kaden, RV Treviris, im A-Finale über die 2000-Meter-Distanz in 7:45,34 Minuten auf Rang sechs. Leon Gronbach mit Alvar Flöter, Frankfurter RG Germania, am Start sicherte sich im Junioren-A-Zweier-ohne Steuermann im B-Finale einen völlig ungefährdeten Sieg vor der Renngemeinschaft RV Triton Leipzig/SC Leipzig.Tim Streib durfte in zwei A-Finals ran, im Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier B mit Yannick Dörr, Bonner RG, blieb die Uhr nach hartem Bord-an-Bord-kampf bei 6:49,84 Minuten stehen. Das bedeutete den undankbaren vierten Platz, nur um sieben zehntel Sekunden von Bronze entfernt, die Bronzemedaille ging an Kieler RC/RC Allemania. Der Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer B ließ den vierten Platz vergessen. In der Renngemeinschaft RG Speyer/Bonner RG/Frankfurter RG/Kieler RC dominierte das Quartett um Tim Streib, mit Yannick Dörr, Adrian Reinstädter und Oskar Kroglowski das Geschehen und holte in 6:02,51 Minuten die Goldmedaille vor der Renngemeinschaft RC Allemania/Hürther RG/RTHC Bayer Leverkusen.Ole Bartenbach durfte sich über einen Doppelschlag freuen: Im A-Finale des Männer-Zweier-ohne-Steuermann B mit Valentin Wierig, RV Treviris, erkämpfte sich das Duo die Silbermedaille und hielt dabei die dritten Essen-Werdener RC/RC Hansa Dortmund mit einer Länge auf Distanz. Im Finale des Männer-Achter B ging es deutlich enger her. Die Renngemeinschaft RG Speyer/RV Treviris/RC Favorite Hammonia/RC Bergedorf/Dresdner RC/USV TU Dresden/Deutscher RC/RC Rapid Berlin um Ole Bartenbach zeigte ein starkes Rennen und durfte sich am Ende über Silber freuen, wurde das drittplatzierte Bott mit drei zehntel Sekunden hart umkämpft geschlagen.Sowohl im Frauen-Vierer-B-mit-Steuerfrau und im Frauen-Vierer-B-ohne-Steuerfrau ruderte Jane Elsner in beiden A-Finals in der Renngemeinschaft RG Speyer/Verdener RV/RG München/Erster Kieler RC auf den fünften Platz.WM-Steuermann Elias Fabian hatte die Chance auf drei Medaillen und nutzte sie:Im Junioren-Vierer-A steuerte Elias Fabian die Renngemeinschaft RG Speyer/RC Nürtingen/Frankfurter RG/RG Eberbach zu Silber, jeweils durch eine Länge von Gold und Bronze getrennt. Im Junioren-Achter A ging es bei den ersten drei Plätzen eng zur Sache. Letztlich durfte sich Elias Fabian über Medaille zwei, es wurde die Bronzene, freuen. Last but not least nutzte Elias Fabian im Männer-Vierer-mit-Steuermann auch die dritte Chance und gewann in 6:40,05 Minuten in der Renngemeinschaft RG Speyer/Frankfurter RG/Berliner RC erneut Bronze.„Es ist schon ein phantastisches Ergebnis, dass wir mit sieben Aktiven zu sieben Medaillen rudern und darüber hinaus vier weitere Endlaufteilnahmen und einen Sieg im B-Finale mit nach Hause an den Dom, nehmen dürfen. Das verdanken wir nicht zuletzt unserer Trainerin Julia Hoffmann“, zeigten sich die Speyerer Ruderer dankbar und glücklich.Für Tim Streib und Elias Fabian geht es nun zu mehrwöchigen Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften im italienischen Varese nach Essen und München bzw. Berlin-Grünau. Zudem darf sich Ole Bartenbach über heute erfolgte Nominierung für den Männer-Achter B zur Europameisterschaft in Hazewinkel Anfang September freuen. Sowohl an Varese als auch Hazewinkel haben die Speyerer Ruderinnen und Ruderer seit den World Masters Regatten 2013 mit vier und 2015 mit zwei Siegen eine sehr gute Erinnerung.