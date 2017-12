Anzeige

Die 30 erfolgreichsten Rennruderer RGS

Wie jedes Jahr legt die Rudergesellschaft Speyer zum Jahresende die Liste der 30 siegreichsten Rennruderer vor.



Die Regattasaison 2017 brachte kaum Veränderungen bei den 30 siegreichsten Rennruderern der RG Speyer. Unter den Top 10 tat sich erstmals rein gar nichts, da die siegreichsten Ruderer meist gemeinsam bei Regatten unterwegs waren und in schöner RGS-Tradition auch gemeinsam in Vereinsmannschaftsbooten siegten.

Dank ihrer zwölf Erfolge in der abgelaufenen Saison kletterte Julia Hoffmann in der Tabelle von Rang 14 auf 12 und verdrängte den Ersten Vorsitzenden Ingo Janz auf den 13. Platz. Ingo Janz konnte 2017 zwar einen Sieg, die Südwestdeutsche Meisterschaft im Masters-Achter, für sich verbuchen, den 13. Platz damit aber nicht vermeiden. Viel bedeutender für Julia Hoffmann ist jedoch die Aufnahme in den „Hunderter-Club“, damit ist sie die erste Ruderin in der RGS-Geschichte, die es auf mehr als 100 Siege brachte.

Alicia Bohn rückte dank ihres Sieges bei den Südwestdeutschen Meisterschaften im Frauen-Einer von Rang 39 auf 38 vor. Elke Müsel mit sieben Erfolgen 2017 kletterte um acht Ränge auf den 40. Platz vor.

Spitzenreiter Peter Gärtner sticht nach wie vor einsam aus der Liste hervor, mit nun 426 Siegen (9 Siege 2017). Ähnlich sieht es für den zweitplatzierten Ralf Burkhardt mit 287 Erfolgen (2 Siege 2017) aus. Martin Gärtner konnte sich mit 8 Siegen 2017 etwas von Peter Faber, der 2017 verletzungsbedingt keine Regatten bestritt, absetzen. Harald Schwager rückte mit seinen neun Erfolgen 2017 ganz nah an die 200er-Grenze heran. Damit stellen sich für 2018 die Fragen: Knackt Ralf Burkhardt die 300er Grenze und wird Harald Schwager der 6. Ruderer mit 200 Siegen für die RG Speyer?





Name     Siege

1. Gärtner Peter   426

2. Burkhardt Ralf  287

3. Seibert Lars   237

4. Gärtner Martin  214

5. Faber Peter   205

6. Dr. Schwager Harald 196

7. Seibert Nils    145

8. Bohn Rainer    125

8. Tim Lauer    125

10. Gärtner Ottmar   122

11. Bohn Peter    117

12. Hoffmann Julia   102

13. Janz Ingo    101

14. Hinsenkamp Jörg  97

15. Durein Frank   88

16. Wettling Beate   84

17. Kabs Andreas   81

18. Klein Jens    80

19. Gard Felix    79

19. Kopf Peter    79

21. Bergström Lars   78

21. Dr. Jahn Walter   78

23. Zimmermann Alfred  76

24. Huck Joachim   75

25. Straube Ernst   73

26. Wagner Janis   68

27. Becker Frank   66

28. Schwager Angelika 64

29. Dreismickenbecker Elias 63

29. Kayser Gerhard  63

…

38. Bohn Alicia    46 

…

40. Müsel Elke    45 

Gefällt mir