Bachmann/Müsel-Festspiele bei Masters-Meisterschaften

Zum Auftakt durfte das Duo Bachmann/Müsel in der angestammten Bootsklasse dem Masterinnen-Doppelzweier D (Mindestdurchschnittsalter 50 Jahre) rudern. Das war schnell eine klare Sache, nur die Ruderinnen vom RC Würzburg, Astrid Freyeisen und Heidrun Hennings konnten mithalten und wurden im Ziel mit 4,19 Sekunden, mehr als einer Bootslänge, auf Distanz gehalten. Gold für Speyer, Silber für Würzburg und Bronze für den RC Nürtingen.Auch im Masterinnen-Einer D gab es kein Vorbeikommen an Elke Müsel, sie dominierte das Rennen und lag im Ziel mehr als 10 Sekunden vor der Silbermedaillengewinnerin Inken Passe vom Hattinger RV.Hart waren dann die Rennen im Masterinnen-Doppelzweier C, der jüngeren Altersklasse (Mindestdurchschnittsalter 43 Jahre). Mit Platz zwei hinter dem RV Offenbach im Vorlauf ruderten die beiden Speyrerinnen ins Finale. Auch hier sortierte sich das Feld wie an einer Perlenkette. Vorne ruderten die Vorlaufsiegerinnen Katrin Martin und Sybille Roller vom RV Offenbach, gefolgt vom RC Würzburg und Speyer. Die Renngemeinschaft RC Hamburg/Hattinger RV und der Oldenburger RV lagen weit zurück. Das Bild änderte sich bis ins Ziel nicht und die bronzene „Perle“ war gesichert.Im Masterinnen-Doppelvierer D saß Corinna Bachmann dann in der Renngemeinschaft RG Speyer/RV Offenbach/RC Aschaffenburg mit Katrin Martin und Sybille Roller verstärkt mit Carola Bösinger im Boot. Das Quartett machte ordentlich Dampf setzte sich ab und siegte mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung auf die Renngemeinschaft ARC Würzburg/RC Hamm/Kettwiger RG/Siegburger RV, die Bronzemedaillengewinner vom RC Möve Großauheim/WSV Offenbach-Bürgel kamen neun Sekunden nach den Siegerinnen ins Ziel.Zeitgleich mit den Masters-Meisterschaften waren Marion-Peltzer Lehr und Ralf Burkhardt bei der Offenbacher-Regatta über die 500-Meter-Sprintdistanz am Start. Im Mixed-Masters Doppelzweier D landete das Speyerer Duo in 1:48,23 Minuten einen ungefährdeten Sieg mit mehr als einer Länge Vorsprung auf die Renngemeinschaft WSV Offenbach/Frankfurter RG Oberrad. Trotz noch einmal deutlich verbesserter Laufzeit reichte es in der jüngeren Altersklasse dem Masters-Mixed-Doppelzweier C in 1:44,19 Minuten nur zu Rang zwei hinter dem Karlsruher RK Alemannia, die Dritten wurden mit 1,5 Sekunden auf Distanz gehalten.