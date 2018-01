Ruderer bieten Schnupperkurs für Erwachsene

Speyer : Rudergesellschaft Speyer |

Vom 16.3. – 18.3.2018 bietet die Rudergesellschaft Speyer wieder einen Schnupperkurs für Erwachsene an.



Interessenten können sich über das Kontaktformular auf www.rg-speyer.de registrieren.Teilnahme nur nach Voranmeldung und Bestätigung möglich.



Ablauf



Freitag, 16.3. ab 18:00 Uhr – 20:00 Uhr

•Treffen am Bootshaus am Alten Hafen (Im Hafenbecken 11)

•Vorstellung des Vereins und der Ausbilder

•Trockentraining Rudertechnik und Ein- und Aussteigetechnik

•Anschließend gemeinsames Essen im Porto Vecchio



Samstag, 17.3. ab 10:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr

• Treffen am neuen Bootshaus im Reffenthal.

• Ausbildung auf dem Wasser



Sonntag, 18.3. ab 10:00 Uhr – 12:30 Uhr

• Treffen am neuen Bootshaus im Reffenthal.

• Ausbildung auf dem Wasser



Wie geht es nach dem Schnupperkurs weiter?

• AnfängerInnen Ausbildung jeweils dienstags und donnerstags ab 18:00 Uhr



• Integration je nach Fortschritt in die Freizeitgruppe der RGS.

• Fest der sog. Rheinreife im September.