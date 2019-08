Picknickkonzert: „Full House“ und „Всё хорошо́ ко́нчилось“

Die Berliner Band APPARATSCHIK! stellte sich als solcher heraus und zog einige hundert Gäste auf´s Gelände.Auch die Aufnahmekapazität der Musikfreunde und die Musikabgabekapazität von Appa-ratschik! – trotz Hitze – schien unendlich, denn die Apparatschik(s) sollten ursprünglich 3x eine ½ Stunde spielen, daraus wurden am Ende – angefeuert durch das rhythmische Klatschen der begeisterten Zuhörer - fast drei Stunden.Wie angekündigt blieb bei Apparatschik aus Berlin niemand still sitzen. Die Gäste tanzten sich Blasen an die Füße.Bestens vorbereitet auf den Andrang der durstigen Kehlen und hungrigen Mägen, die die Gäste mitgebracht hatten, war auch das RGS-Orgateam.Всё хорошо́ ко́нчилось = Alles ist gut gelaufen