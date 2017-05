Speyer : Rudergesellschaft Speyer |

Am 24. Juni findet am Alten Hafen, Im Hafenbecken 11, 67346 Speyer die 10. Speyerer Kirchbootregatta statt. Ab 10 Uhr beginnen die Vorläufe. Die Finals werden am späteren Nachmittag ausgetragen. Eingeladen sind alle Sportinteressierten. Der Eintritt ist frei.

Es treten 32 Freizeitmannschaften gegeneinander an!