Willingen: Eisenbichler rettet die Ehre der DSV-Adler

Die World-Cup-Wettbewerbe an der Mühlenkopfschanze fanden ohne die sonst so herrlich anfeuernden Fans statt, aber dennoch kamen am Sonntag 3,95 Millionen Zuschauer bei derauf ihre Kosten.Der 29-jährige(Wsv Oberstdorf), flog nach unzähligen Unterbrechungen wegen sehr schwierigen Windverhältnissen, als Vorletzter der 54 Starter auf 143 Meter (132 Punkte). Vor ihm hatte der Pole137 m (135 P.) vorgelegt, ehe Weltcup-Spitzenreiteraus Norwegen mit 149 m (154,3 P.) für klare Verhältnisse sorgte.Selbststaunte in der ARD über den Sieger und sagte: ,,So ein Ding schüttelst du nicht aus der Hose!",,Die Bedingungen waren heute sehr schwierig. Ich hatte Glück mit den Windverhältnissen und bin jetzt froh, dass ich heute auf dem Podium stehen konnte. Unter solchen Bedingungen kann es in beide Richtungen gehen. Ich war bereit, einen guten Wind zu nutzen, wenn ich ihn bekomme und das habe ich getan. Deshalb bin ich zufrieden, obwohl die Sprünge besser hätten sein können, so der drittplazierteMit dem Podestplatz rettet der Oberstdorfer die Ehre der DSV-Adler, aber auch der 8. Platz von(Wsv Kiefersfelden) war ein bemerkenswerter Erfolg in Willingen.17. Severin Freund, 23. Karl Geiger, 31. Martin Hamann, 48. Constantin Schmid.