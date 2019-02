Weltcup-Skispringen 2019 in Willingen

Für die weltbesten "Ski-Adler" ist die Veranstaltung auf der Willinger-Mühlenkopfschanze eine Generalprobe für die am 19. Februar beginnenden Ski-Weltmeisterschaften im Tiroler Seefeld.Veranstaltererwartet wieder rund 50.000 Zuschauer die auf den Tribünen für großartige Stimmung sorgen, dazu kommt das die deutschen Skispringer sich in ausgezeichneter Form befinden allen voran Markus Eisenbichler (2. Platz in Oberstdorf) sowie der Willinger Lokalmatador Stephan Leyhe (Platz sechs im Gesamtweltcup 2018/2019).Dem SC Willingen wurde vom Internationalen Skiverband (FIS) für den diesjährigen Weltcup einen zusätzlichen Team-Wettbewerb zugeteilt für den im Dezember in Titisee-Neustadt wegen schlechter Witterungsbedingungen abgesagten Wettkampf. Nach dem Training am Freitag, beginnt dann um 15:45 Uhr das Weltcup-Mannschaftsspringen auf der weltgrößten Großschanze in Willingen und anschließend die Qualifikation für die Einzelweltcups.,,Wir freuen uns, dass wir zum Weltcup-Auftakt am Freitag mit dem zusätzlichen Team-Weltcup eine weitere sportliche Aufwertung unserer Veranstaltung an der Mühlenkopfschanze erfahren", sagte OK-Chef Jürgen Hensel.Auch in diesem Jahr wird es wieder die Wertung "Willingen Five" geben, in die die Qualifikation sowie die beiden Einzelspringen einfließen. Der Springer mit den meisten Punkten aus den fünf Wertungssprüngen erhält zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.Die Online-Ticketbestellung für den Weltcup in Willingen ist noch bis zum 8. Februar 2019 möglich.