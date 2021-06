Tour de France: Spektakuläre 1. Etappe in der Bretagne

Im Zentrum von Brest ging es im Bummeltempo durch City der französischen Hafenstadt, bis Tour-Direktorin seinem Skoda-Führungsfahrzeug das Feld der 23 Teams mit 184 Rad-Profis freigab.Auf kurvigen Straßen und hügeligem Gelände ging es dann auf die 197,8 Kilometer lange Tour nach(Region Bretagne im Département Finistére). Doch schon nach wenigen Kilomertern der erste Massensturz, aber nur leichte Schrammen bei den Fahrern, und alle sind wieder auf die Räder.Dann schnell hintereinander folgten zwei Bergwertungen die der Niederländer van Poppel erfolgreich für sich verbuchen konnte.Rund 43 Kilometer vor dem Ziel ein schwerer Massensturz mit dutzenden verletzten Fahrern, verursacht durch eine Zuschauerin die ein Schild in die Kamera hielt mit der Aufschrift "Allez Opi Omi". Der deutsche Fahrer Tony Martin konnte einen Sturz nicht verhindern, kann dann aber stark gezeichnet weiterfahren. Auch viele andere Fahrer wurden schwer verletzt und Fahrräder gingen zu Bruch.Sieben Kilometer vor dem Ziel erneut schwere Stürze bei 60 Sachen, mit dabei der vierfache Tour-Sieger Chris Froom, Richie Porte und der Deutsche André Greipel.Aus dem Kreis der Favoriten attackierte Weltmeister(Frankreich) 2,5 Kilometer vor dem Ziel und sichert sich den Sieg und das "Gelbe und das Grüne Trikot" vorundNach den Stürzen gingen nur noch 180 Fahrer an den Start der zweiten Etappe. Sechs Ausreißer um den Deutschenprägten weite Teile der Etappe. Doch dann kommtund holt sich den Sieg und das "Gelbe Trikot" in Mur-de-Bretagne nach 183,5 Kilometer.