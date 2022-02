Solingen: Landesleistungsstützpunkt Degenfechten bestätigt

Peter Wirtz als Architekt der NRW-Sportschule

Solingen und das FechtZentrum Solingen e.V. wird auch weiterhin Landesleistungsstützpunkt im besonderen Landesinteresse auf Grund der erfolgreichen Arbeit bleiben, dieses bestätigte der Rheinische Fechterbund am 8. Februar 2022.Der aktuelledie Degen-Trainer sowie der Vereinsvorstand freuen sich über die Bestätigung und sehen dies als Ansporn auch für die künftige Arbeit.Der Grundstein, der schon zum Zeitpunkt der Ernennung den Ausschlag gab, war die herausragende Nachwuchsarbeit sowie ein Förderkonzept das besticht. Durch die systematische Talentsichtung und zahlreiche Kooperationen können alle Kinder in der Region den Fechtsport bereits im Grundschulalter kennenlernen.Über dieses Angebot finden jedes Schuljahr talentierte und fechtbegeisterte Fechterinnen und Fechter den Weg an dieAb diesem Zeitpunkt beginnt die kontinuierliche Entwicklung und leistungssportliche Entwicklung.Im Jahre 2000 istdamaligerSchulleiter der Friedrich-Albert-Lange-Schule (FALS), der Initionator der heutigen NRW-Sportschule. Neben dem Handball, Baseball, Leichtathletik, Badminton und Tennis setzte er auf die Sportart Fechten.Als im Jahre 2002 die neuemit 22 Trainingsbahnen sowie angrenzende Athletik- und Physiotehrapieräume fertig war und regelmäßig eine Fecht-AG angeboten werden konnte, ging es im Nachwuchsbereich-Fechten kontinuierlich bergauf.Schnell entwickelten sich Internationale-Spitzenfechter, wie der jetzige StützpunktleitersowieDie nachfolgenden Erfolge lagen insbesondere im Damendegen. Hier war Degenfechterindas große Aushängeschild der Solinger Fechtergilde mit Erfolgen auf internationaler Bühne - sowieundbei den Herren. Derzeit belegten Solinger Fechterinnen und Fechter grundsätzlich vordere Plätze im Jugendbereich in den zum Teil sehr stark besetzten Landesverbandsturnieren.waren die damaligen Leistungsträger bei den Erwachsenen.Aus heutiger Sicht, istdiejenige die seit vielen Jahren erfolgreich auf internationalen Turnieren kämpft und als die absolute Nummer eins das Solinger Fecht-Team anführt.Der Fecht-Nachwuchs 2022 ist reichhaltig sodass der Leistungsstützpunkt Solingen nach einer langanhaltenden Coronapause wieder mit talentierten Fechterinnen und Fechtern die vorderen Turnierplätze besetzen wird.