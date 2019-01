Löhr und Stange gewinnen "Solinger Klinge"

Das Säbel- und Degen-Ranglisten Turnier des Rheinischen Fechter-Bundes sowie des Hessischen Fechtverbandes am 26. und 27. Januar 2019, wird alljährlich in den Leistungssporthallen der Friedrich-Albert-Lange-Schule (FALS) und der NRW-Sportschule Solingen ausgetragen.230 teilnehmende Fechterinnen und Fechter traten in den Disziplinen Degen- und Säbelfechten unterteilt auf 10 Altersklassen gegen einander an und lieferten sich auf insgesamt 18 Fechtbahnen spannende Duelle im Kampf um die Podestplätze.Die international erfahrene Lisa-Marie Löhr besiegte im Finale Lara Goldmann vom TSV Bayer 04 Leverkusen klar mit 15:9, auch Jakob Stange konnnte sich bei Jann-Rouven Schmidt vom TV Dillenburg souverän mit 10:4 durchsetzen.Nicht weniger beachtenswert ist die Silbermedaille vonder sich mit klaren Ergebnissen ins U20-Finale kämpfte und dort das Duell gegen Niklas Prinz vom TSV Bayer 04 Leverkusen mit 12:15 verloren hat. Silber gab es auch fürU11.Insgesamt hagelte es für die Fechterinnen und Fechter des Fechtzentrum Solingen noch fünf weitere Bronzemedaillen durch:und