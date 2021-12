Leinen los - für die boot Düsseldorf 2022

Die "boot Düsseldorf" ist die größte Boots- und Wassersportmesse der Welt - auch im Januar 2022 präsentieren Aussteller ihre interessanten Innovationen, attraktiven Neuentwicklungen und maritimen Ausrüstungen. Auf der neuntägigen Messe ist der internationale Markt zu Gast und bietet einen spannenden Einblick in die gesamte Wassersportwelt.sind Boote und Yachten, Motoren und Motorentechnik, Ausrüstung und Zubehör, Dienstleistungen, Kanus, Kajaks, Kitesurfen, Rudern, Tauchen, Surfen, Wakeboarden, Windsurfen SUP, Angeln, maritime Kunst, Marinas, Wassersportanlagen, Beach Resorts und Charterring.Wie die Messe-Geschäftsführung mitteilt, wird am Samstag, 22. Januar, Bundesverkehrsministerdie "boot Düsseldorf 2022" eröffnen.Es werden auch in diesem Jahr wieder viele Mitmachaktionen wie die Surfwelle "THE WAVE", Wingsurfen und- Foilen im neuen vertieften 65 Meter langen Aktionsbecken oder das Schuppertauchen im neuen Tauchturm sind dank des mit Chlor desinfizierten Wassers ebenfalls gut umsetzbar.Project Director der boot Düsseldorf, erkärt: ,,Ein Blick in unseren Ticketsshop zeigt, dass das internationale Interesse an der boot 2022 hoch ist. Besucher aus 60 Ländern haben bisher Eintrittskarten für die boot gekauft. Ich freue mich, allen Wassersportler hier in Düsseldorf eine besondere boot mit vielen engagierten Ausstellern, attraktiven Mitmachaktionen, und einem hochinteressanten Bühnenpogramm bieten zu können."sorgt für Sicherheit auf dem Messegelände. Es gelten Abstandsregelungen und es muss in allen Hallen eine medizinische oder FFP2 Maske getragen werden. Zusätzlich führen Lüftungsanlagen ununterbrochen neue Frischluft in die Hallen und sorgen für vollständigen Luftwechsel.Die Besucher werden beim Einlass ins Messegelände nach der 2G-Regelung, geimpft oder genesen, geprüft.