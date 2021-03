Herpesvirus in Deutschland aktuell bei 4 Pferden tödlich

Zu der aktuellen Corona-Pandemie, der Geflügelpest und Afrikanischen Schweinepest, kommt nun zuallem Übel auch noch das hochansteckende "Equine Herpesvirus EHV-1" bei den Pferden.Der Herpes-Ausbruch in Spanien zieht auch in Deutschland weitreichende Konsequenzen nach sich. Diehat in den vergangenen Tagen alle deutschen Teilnehmer des Turniers in Valencia kontaktiert und darüber aufgeklärt, welche Infektionsschutzmaßnahmen auf der Heimreise sowie nach der Reiserückkehr zu beachten sind.Leider steht auch fest, dass nach aktuellem Stand vier deutsche Pferde dem Virus zum Opfer gefallen sind.In Abstimmung mit den Landesverbänden werden in Deutschland ab sofort alle nationalen Pferde-Veranstaltungenabgesagt.Darüber hinaus schließt das DOKR den Bundesstützpunkt in Warendorf für externe Pferde und sagt alle zentralen und dezentralen Sichtungslehrgänge sowie das HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter ab.In Abstimmung mit den Zuchtverbänden werden auch die im März anstehenden Sportprüfungen für Hengste und Körungen verschoben.Alle Pferdehalter, Pferdebesitzer, Reiterinnen und Reiter sowie das Stallpersonal sollten ab sofort die Stall-Hygiene und Infektionsschutzmaßnahmen beachten.Dazu gehört: Die Gesundheit der Pferde täglich überprüfen sowie regelmäßiges Fiebermessen. Symtome sind, Fieber über 39°C, wässriger Nasenausfluss und Husten. Es sollten keine Pferde aus unterschiedlichen Ställen aufeinandertreffen.Menschen können das Herpesvirus EHV-1 von Stall zu Stall und von Pferd zu Pferd über die Hände, Kleidung und Ausrüstungsgegenstände weitertragen.Deshalb ist jetzt Hygiene, Desinfektion sowie Achtsamkeit auch beim Kontakt mit den Pferden unbedingt zu beachten.