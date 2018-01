bootDüsseldorf: 360° Wassersport erleben

NRW-Minister für Wirtschaft, Energie, Digitales und Innovation, Porf. Dr. Andreas Pinkwart (FDP), wird am Samstag 20. Januar, um 9:30 Uhr, die 49. bootDüsseldorf feierlich eröffnen. Dann können die Besucher neun Tage lang - 360° Wassersport erleben, ein maritimes Erlebnis mitten im Winter.Ab dem 20. Januar kann in Düsseldorf auf einer neun Meter breiten und stehenden Welle gesurft werden. In diesem Jahr in einem völlig neuen Mekka für Boardsport in Halle 8a. Im südlichen Teil der Halle finden die Besucher die großen Aussteller der Branche und somit auch die Produkt-Neuheiten aus den Bereichen: Windsurfing, Stand Up Padding, Kitesurfen, Wakeboarden und Wellenreiten.Travel World in Halle 13 & 14: Ob im, am oder auf dem Wasser - das vielfältige Angebot reicht von Angeltouren und Surftrips über Tauchreisen bis hin zu Chartertörns und Kreuzfahrten. Charterfans können sich die Boote und ihre Ausstattung vorab in Ruhe anschauen und so den Favoriten für ihre nächste Tour finden.Halle 6 ist für Besucher ein Ort zum Staunen - hier stehen die größten und luxuriösten Motoryachten von Werften aus aller Welt. Unbestrittener Star der boot 2018 wird die britische "Princess 35 M" sein mit einer Länge von 35,15 Meter und einem Gewicht von 170 Tonnen. Der Einstiegspreis dieser royalen Schönheit liegt bei rund 9 Millonen Euro.Um Besucher der Wassersportmesse für den Gewässerschutz zu sensibilisieren, hat sich erneut ein breites Bündnis auf der boot zusammen gefunden. Unter dem Motto "Gemeinsam für mehr Gewässerschutz", informieren sie an ihrem Stand in Halle 13 darüber. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Plastikabfälle.Die vielfältigen Bühnenprogramme, wie zum Beispiel mit Windsurf-Star Björn Dunkerbeck, oder Tipps zur Sicherheit beim Wassersport, über die Vorstellung verschiedener Tauchparadiese und andere Wassersportreisen, sind einsehbar unter: www.boot.de