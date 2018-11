Amuser und Ceferino holen Gold in Mülheim

Die Harbecke Sporthalle in Mülheim an der Ruhr war Austragungsort eines Internationalen Degen-Pokal-Turniers. Der FSV Mülheim/Ruhr hatte zum Qualifikationsturnier des Rheinischen Fechter-Bundes (RFB) geladen.Mit 28 Fechterinnen und Fechtern stellte das FechtZentrum Solingen ein beachtliches Aufgebot. Am Ende erkämpften die Nachwuchsportlerinnen und Sportler sechs Medaillen (2xGold, 2xSilber, 2xBronze).undführen die Teilnehmerliste mit je einer Gold-Medaille an.Der 15-jährigen Degenfechterin Janina Amuser gelang es gleich zwei Mal das Podest zu besteigen: Bei den U 20 Damen im Einzel-Wettbewerb gewann sie die Goldmedaille und Bronze beim U 17.Weitere Podestplätze gingen an:Maika Reihs (Silber)Marcus Miczko (Silber)Leandro Macchiano (Bronze)135 Fechter aus 7 Nationen waren der Einladung der TSG Reutlingen zum 16. "allstar-Cup", einem DFB-Qualifikationsturnier in der Disziplin Herrendegen gefolgt.undvertraten das FZ Solingen und belegten bei einem hochklassischen Turnier Platz 21 und 30.