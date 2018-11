Solingen: Erfolgreiche Ausbildung - für den Beruf in OP-Sälen

Für den Beruf in OP-Sälen bestens vorbereitet - sind 18 Kursteilnehmer/innen die vor drei Jahren ihre Verbundausbildung begonnen und nun erfolgreichbeendet haben. Die formelle Berufsurkunde wird den Absolventen von der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft (DKG) in Berlin übergeben.OTAs werden vorwiegend in operativen und anästhesiologischen Bereichen in Kliniken, Krankenhäusern und Praxen eingesetzt. Auch Notfallaufnahmen, Endoskopie- und Sterlisationsbereiche zählen zu den Einsatzgebieten. Die Aufgaben umfassen aktive Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Maßnahmen der medizinischen Diagnostik und Therapie sowie die umfassende Betreuung der Patienten in diesen Bereichen.Das Bildungszentrum am Klinikum Solingen bietet den Lehrgang seit 1997 an. Verbundpartner sind das Petrus-Krankenhaus Wuppertal, St. Josef Krankenhaus Wuppertal, die Sana-Klinik Remscheid und das Klinikum Leverkusen.