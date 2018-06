, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Porsche AG,, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, und, Betriebsratsvorsitzender der Porsche AG, bilckten gemeinsam zurück auf die Geburtsstunde der Marke.Exakt am 8. Juni 1948 erhielt derseine allgemeine Betriebserlaubnis: Das Fahrwerk des Prototyps war ein selbstgefertigter Stahl-Gitter-Rohrrahmen mit Vorder- und Hinterachse des VW-Käfer. Auf dieses Gerüst ließ Ferry Porsche eine selbst entworfene Karosserie aus Aluminiumblechen montieren. Der Gebläse gekühlte Vierzylinder-Boxermotor hatte ursprünglich eine Leistung von 25 PS (18,4 kW) und erreichte eine Geschwindigkeit von etwa 135 km/h.In der Sonderausstellung präsentiert das Unternehmen die Entwicklung des Sportwagens von 1948 bis heute: Mehr als 75 Exponate auf 5.600 Quadratmeter - vom legendären Porsche 356 Nr.1 Roadster bis hin zum rein elektrischen(600 PS)geben Einblicke in die Historie und Zukunft der Marke.Am Wochenende des 16. und 17. Juni 2018 empfängt Porsche seine Belegschaft, Zuffenhäuser Bürgerinnen und Bürger und Fans der Marke zu einer öffentlichen Feier in und um das Werk, rund um den Porscheplatz in Zuffenhausen. Geboten werden für Besucher aller Generationen Werksführungen, Bands, Foodtrucks, Rennsport live mit den 24 Stunden von Le Mans sowie die Übertragung des WM-Spiels Deutschland gegen Mexiko. Der Eintritt in das Museum und alle Veranstaltungen sind an diesem Wochenende kostenfrei.Die Sonderausstellung "70 Jahre Porsche Sportwagen wird bis zum 6. Januar 2019 zu sehen sein.