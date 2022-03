Solingen: Ukraine-Hilfe: FALS-Schüler*innen erlaufen fast 50.000 Euro

Der Krieg in der Ukraine führt zu Elend und Flucht bei der Zivilbevölkerung. Um dieses Leid zu mildern, hatte der 13. Jahrgang der 'FALS' am Mittwoch, 23.03.2022, in der Walder Jahnkampfbahn einen Sponsorenlauf initiiert.Die Initiatorinnen,unddas erweiterte Organisations-Team mitundsowie Schulleiterwaren überwältigt vom Erfolg. 1.290 Schülerinnen und Schüler erliefen 49.317,00 Euro für den guten Zweck.Bei strahlendem Sonnenschein gingen die Läuferinnen und Läufer an den Start. Exakt durchgetaktet starteten die Schülerinnen und Schüler, von 8:00 bis 15:15 Uhr, klassenweise auf den 400-Meter-Kurs des Stadionovals, um innerhalb von 20 Minuten möglichst viele Runden zu absolvieren. Nach jeder Runde wurde per Stempelabdruck die Teilnahme dokumentiert - als Multiplikator für den jeweiligen Sponsoring-Betrag.Großen Dank an allen Beteiligten für die damit zum Ausdruck gebrachte Solidarität gegenüber der ukrainischen Bevölkerung und den vielen Geflüchteten.Ein besonderer Dank geht auch an diedie mit ihrer großzügigen Spende für die Wasserversorgung der Teilnehmer sorgte.Die Solinger Organisationenundsollen Empfänger der erlaufenen Gelder sein.