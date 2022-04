Solingen: ÖKOPROFIT: Acht Unternehmen wurden ausgezeichnet

In den historischen Räumlichkeiten der "Alten Maschinenhalle" im Solinger Gründer- und Technologiezentrum, wurden am Dienstag, 26. April 2022, die teilnehmenden Unternehmen der elften Projekt-Runde ausgezeichnet. "ÖKOPROFIT" - (steht für:Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik und wird vom NRW-Umweltministerium gefördert)Nach der Begrüßung durchChef der Solinger Wirtschaftsförderung, und einem Grußwort von Solingens Oberbürgermeistersprachaus dem NRW-Umweltministerium zu den Anwesenden. Die Auszeichnung erhielten die Unternehmen aus den Händen des Oberbürgermeisters "ihrer" Stadt:zeichnet drei Remscheider Betriebe aus,zwei aus Solingen unddrei aus Wuppertal.Aus den bisher elf abgeschlossenen Runden wurden durch die Umsetzung von Ideen zur Nachhaltigkeit und geringeren Energieverbrauch allein im Bergischen Städtedreieck rund 4,6 Millionen Euro eingespart und der CO2-Ausstoß verringerte sich um etwa 17.000 Tonnen.ist ein anerkannter und erprobter Nachweis für praktizierten Umwelt- und Klimaschutz in Unternehmen und anderen Organisationen. Seit 1999 sind allein in Deutschland über 4.000 Betriebe mit der ÖKOPROFIT-Urkunde ausgezeichnet worden.RemscheidBauunternehmen August DormannFare - Guenther Fassbender GmbHRobert Röntgen Gmbh & Co. KGSolingenfourtexx GmbHU-Form-Verlag (H. Ullrich GmbH & Co. KG)WuppertalKommunales JobcenterWupperverbandMuckenhaupt & Nusselt GmbH & Co. KGFotos: Horst-Peter Nauen