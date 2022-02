Solingen: Menschenkette setzt Zeichen gegen Querdenker

In der evangelischen Stadtkirche mitten in der Solinger Innenstadt trafen sich am Freitag, 11. Februar 2022, etwa 100 Gäste um eine Resolution zu unterzeichnen gegen die Proteste der Querdenker und Coronaleugner. Aufgerufen hatten dazu die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, Bündnis für Toleranz und Zivilcourage, Ditib-Moschee Solingen Mitte, Fokolar-Bewegung, Jugendstadtrat, Solinger Frauen für Respekt und Demokratie, Solinger Sportbund sowie viele weitere Organisationen, Vereine und Einzelpersonen.Die Redebeiträge in der Stadtkirche leisteten - SuperintendentinOberbürgermeister, Regierungspräsidentinund(Bündnis für Toleranz und Zivilcourage)Verständlich, wenn eine, wenn auch kleine Minderheit von Querdenkern und Coronaleugnern*innen, mit Autokorsen und sogenannten "Spaziergängen" an vielen Orten den öffentlichen Raum kapern. Die Polizei blieb bei diesen Aktionen bisher geduldig und diplomatisch.In einer Telegramm-Chatgruppe des sogenannten "Solinger Widerstand" wurde sogar die Privatadresse des Solinger Oberbürgermeisters gepostet und zu einem "Besuch" vor seinem Privathaus aufgefordert.In der Resolution wird darauf verwiesen, jeder der Zweifel an den Coronamaßnahmen und Furcht vor dem Impfen hat, soll das in einer lebendigen Demokratie offen sagen und für seine Überzeugung demonstrieren dürfen. Aber nur im Rahmen unserer Verfassung, unter Beachtung der Gesetze und nur im Respekt vor den Andersdenkenden.: Das Handwerkszeug der Querdenker sind Grenzüberschreitung, Regelverletzung, Verächtlichmachung der Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Stadt und Behörden.Genau dagegen haben rund 700 Solingerinnen und Solinger gewandt, Coronakonform mit Schals miteinander verbunden und eine Menschenkette von der Stadtkirche bis zum Neumarkt gebildet. Unter ihnen die Bundestagsabgeordneten Jürgen Hardt und Ingo Schäfer, die Landtagsabgeordneten Marina Dobbert, Sylvia Löhrmann, Josef Neumann sowie fast die gesamte Stadtspitze.Die Aktion -verlief friedlich. Gegen 17:30 Uhr löste Oberbürgermeister Tim Kurzbach die Menschenkette vor dem Solinger Hofgarten auf.Fotos: Horst Nauen