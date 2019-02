Schülerdemo ist in ganz Deutschland angekommen

Das nach so langer Zeit die Jugendlichen auf die Straße gehen ist ein kleines Wunder - umso erfreulicher, dass in über 65 deutschen Städten Schülerinnen und Schüler streikten, um auf die lasche Politik der Bundesregierung aufmerksam zu machen. Greta Thumberg gilt dabei als Vorbild dieser Bewegung, statt Freitags zur Schule zu gehen demonstriert die 16-jährige schwedische Umweltaktivistin vor dem Reichstag in Stockholm für eine verantwortungsvollere Umweltpolitik.Die Bewegung "Freitag für die Zukunft" wächst stetig: Über 1.000 junge Menschen waren es in Saarlouis, 800 in Hamburg, 700 in Augsburg sowie 500 in Paderborn, und auch in Stuttgart zählte die Polizei 400 streikende. Heidelberg zählte rund 700 Aktivisten auf der Straße. Um das Thema Schule schwänzen zu entkraften, solidarisierten sich hier sogar viele Eltern mit ihren Kindern - unter dem Motto "Behütet die Erde", wollen sie mit aufgesetzten Hüten sich der Demo anschließen.Ihr diskutiert tatsächlich darüber ob wir streiken dürfen? Dabei ist die Antwort auf die Frage eindeutig - "Wir dürfen nicht streiken. Wir müssen Streiken" - nach diesem Grundsatz streikten Schülerinnen und Schüler in ganz Europa: Ob in Paris, Brüssel, Basel, Wien oder Katovice sowie in vielen anderen europäischen Metropolen. Weit über 5.000 Jugendliche kamen im niederländischen Den Haag zur ersten Groß-Demo zusammen.NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht die Schülerdemos für Umwelt und Klimaschutz kritisch: ,,Ich verstehe das, dass man besorgt sein kann um den Klimawandel." Er fände es aber glaubwürdiger, wenn junge Menschen nach Schulschluss auf die Straße gehen würden.,,Wir lassen uns nicht ins Bockshorn jagen", sagten Teilnehmer der Jugend-Proteste. Verständlich, den dann müssten auch die Verdi-Streiks der Zugführer oder des Flughafen-Personals sowie viele andere, in deren Freizeit stattfinden.