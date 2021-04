Polizei-NRW: Unfallaufnahme erfolgt nun digital - ganz ohne Papier

In den vier Polizeibehörden Dortmund, Recklinghausen, Borken und Wesel werden in einem Pilotprojekt alle Verkehrsunfälle digital per App aufgenommen. Ab dem Sommer 2021 voraussichtlich flächendeckend in ganz Nordrhein-Westfalen.Innenminister: ,,Ein Unfall passiert innerhalb von Sekunden, das Danach dauerte bisher sehr lange. Mit der neuen App nehmen wir Unfälle zügiger auf und Bauen Bürokratie ab. So verkürzen wir die zeitintensive Aufnahme und Abwicklung eines Unfalls - eine enorme Zeitersparnis für Polizei und Bürger."Wir haben in NRW jährlich rund 650.000 Unfälle und jede Unfallmitteilung zählte mehrere Seiten Papier, die erste wurde per Hand ausgefüllt und später auf der Wache noch einmal in den Computer übertragen - eine aufwendige Mehrfacherfassung.Künftig geht das mit wenigen Klicks auf dem Smartphone: Die App mit dem Namenverarbeitet die Unfalldaten sofort und vor Ort. Weiterführende Daten-Abfragen wie etwa des Personalausweises oder des Kennzeichens können per Scan erledigt werden.Auch die Unfallmitteilung für den Bürger wird digital, so das Innenministerium: Auf einem Flyer erhalten Unfallbeteiligte einen Link und einen QR-Code zum Bürgerportal der nordrhein-westfälischen Polizei, auf dem die Unfallmitteilung dann als PDF-Dokument abrufbar ist. So kann die Unfallmitteilung direkt an die Versicherung der Beteiligten weitergeleitet werden.Wer denbevorzugt, kann sich die Unfallmitteilung auf der nächsten Wache ausdrucken lassen oder den Flyer direkt an die Versicherung weitergeben.wird mehrere Wochen dauern, dass gibt den Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit, die App im Einsatz zu testen. So können Verbesserungen noch berücksichtigt werden, bevor die App dann im Sommer in ganz NRW an den Start geht.