LAGA 2023: Erster Spatenstich für die Landesgartenschau in Höxter

Am Samstag, 25. September 2021, kamen auch Umwelt- und Landwirtschaftsministerinsowie Bau- und Kommunalministerinnach Höxter, um gemeinsam mit BürgermeisterVertretern der Stadt und der Region sowie Bürgerinnen und Bürgern den ersten Spatenstich zu feiern.Ministerin Heinen-Esser betonte: ,,Die Vorfreude und der Tatendrang hier in Höxter sind enorm. Dies stimmt mich sehr positiv, dass die LAGA 2023 in Höxter ein großer Erfolg und ein blühendes Gartenerlebnis wird. Gartenschauen leisten einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, zum Ausbau der grünen Infastruktur und auch im Kampf gegen den Klimawandel.",,Die Verbindung von historischer Altstadt undwerden die Stadt und die Region noch attraktiver machen", so Heinen-Esser. ,,Ich bin sicher, dass die Landesgartenschau zu einem lohnenden Ausflugsziel für viele Besucher wird."Ina Scharrenbach sagte: ,,771 Jahre nach der Verleihung der Stadtrechte wird in Höxter ein neues Kapitel in der Stadtgeschichte aufgeschlagen, denn die Ausrichtung einer Landesgartenschau ist immer ein Schub für die Stadtentwicklung. Historisches Erbe und Neugestaltung können hier eine Symbiose eingehen, die die Zukunft Höxters prägen wird. Ich wünsche den Arbeiten für die Gestaltung der Landesgartenschau 2023 einen guten Verlauf und bin davon überzeugt, dass Höxter und die Region enorm von der Entwicklung profitieren werden."Vor rund einem Jahr fand in Kamp-Lintfort (LAGA-Ort 2020) die traditionelle Übergabe des Landesgartenschau-Spatens statt - in einer feierlichen Zeremonie übergab Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort,den Spaten an Höxters BürgermeisterGastgeber der ersten Landesgartenschau war 1984 die Stadt Hamm. Insgesamt gab es bisher 18 Schauen in Nordrhein-Westfalen.