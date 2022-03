Velbert-Langenberg: Das Historische Bürgerhaus präsentiert die Faust-Orgel

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Eine sonntägliche Führung durch das imposante "Historische Bürgerhaus" bot einzigartige Einblicke in das komplett restaurierte Gebäude - zudem präsentierte Kantordie historische Orgel im großen Saal.Auffallend ist die romantische Atmosphäre im "Bergischen Zimmer" das mit historischem Mobiliar eingerichtete ist, es wird auch die 'gute Stube' im Historischen Bürgerhaus Langenberg genannt. Das Ambiente des "Kleinen Saals" ist geprägt von edlen Holzvertäfelungen, alten Kronleuchtern an der Decke und an den Wänden Gemälde aus dem Nachlass vonDie Stifter des Velbert-Langenberger Bürgerhauses,hinterließen ebenfalls ein Gemälde, dass ausdrücklich für dieses historische Gebäude bestimmt war - ein Bismarck-Porträt des Münchener Malers Franz von Lenbach (1836-1904).Kantor der evangelischen Gemeinde Langenberg,präsentierte eindrucksvoll im "Großen Saal" die historische Orgel aus dem Jahre 1917. Das Instrument, mit einer enormen Klangfülle kann sich in der herausragenden Akustik des Saals optimal entfalten. ,,Es handelt sich um eine Orgel Opus 127, die auf drei Manualen und Pedal - mit 50 Registern und 3.600 Pfeifen ausgestattet ist", erklärte der studierte Kirchenmusiker Martin Stürtzer. ,,Sie war zu damaligen Zeiten die größte nichtgeistliche Orgel im deutschsprachigen Raum."Der "Große Saal" bietet inklusive Empore Platz für mehr als 500 Gäste. Innerhalb dieser historischen Umgebung wurde während einer langen Restaurierung des gesamten Gebäudes eine moderne Bühnen-, Licht- und Tontechnik installiert.Wenn auch Sie das Historische Bürgerhaus" in Langenberg einmal live erleben möchten, gibt es Informationen unter: www.kvv-velbert.deFotos und Video: Horst Nauen