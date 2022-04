Solingen/Gouda NL: OB Kurzbach trifft den niederländischen König

Gefeiert wurde in der niederländischen Stadt Gouda (74.200 Einwohner) am Dienstag,12. April 2022, die Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1272. Oberbürgermeister Tim Kurzbach und seine Frau Ursula Linda nahmen an den zweitägigen Feierlichkeiten Teil. ,,Alles hat gepasst. Das Wetter. Das Programm. Die Begeisterung der Menschen" erklärte Tim Kurzbach und zeigte sich schwer beeindrukt von der perfekten Organisation in Gouda und dem eindrucksvollen Auftritt des niederländischen KönigsDas Programm sah neben dem Festakt und der Ausstellungseröffnungauch die Teilnahme am Bürgerfest auf dem Marktplatz, einen Einblick in das neu konzipierte Widerstandsmuseumund den Austausch mit Kurzbachs Amtskollegenund weiteren städtischen Vertreterinnen und Vertretern.Am Rande der Feierlichkeiten traf der Solinger Oberbürgermeister den König kurz persönlich: ,,Wir haben ein paar Worte über das gute deutsch- niederländische Verhältnis, die tiefe Verbundenheit der Städte Gouda und Solingen und die Schönheiten der Klingenstadt gewechselt", so Kurzbach.Zu den Aktionen unter dem Motto "Reiche Gouda weiter" hatten auch die Solinger Künstlerinnenundvon Solinger Künstler e.V. einen Beitrag geleistet. Er bestand darin, die überlebensgroße Skulptur einer Käsebäuerin mit einem großen runden Käse im Arm künstlerisch mit Farben, Pinsel, Spraydosen und Schablonen zu gestalten. Auf der Solinger Käsebäuerin ist die Wupper als blaues Band zu sehen, der Schriftzug "SOLINGEN" sowie verschiedene Wahrzeichen der Stadt, wie die Lieferfrau als Gegenstück zur niederländischen Käsebäuerin. Die Skulptur erstrahlt in Silber, Blau und Gold. Die verschiedenen Figuren standen jetzt auf dem Markt zusammen und werden später in der ganzen Stadt verteilt.Das Stadtjubiläum wird in den kommenden Wochen und Monaten mit vielen Aktionen und Veranstaltungen bis zum finalen Fest-Wochenende Mitte September gefeiert.