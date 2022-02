Solingen: Drei neue Künstlerinnen im Hofgarten

Für kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher ergibt sich die Möglichkeit, den Besuch im Hofgarten-Center mit einem Blick auf die Kunst, die verschiedenen Ausstellenden, ihre Techniken und Ausdrucksformen zu verbinden. Ab 1. Februar, erwartet den Ausstellungsbesuchern Exponate von insgesamt 11 Künstlerinnen und Künstlern.Die Präsentation in ungewohnter Umgebung kommt bei den Besuchern gut an und die regelmäßige Aktualisierung der Exponate regt viele Interessenten zu Wiederholungsbesuchen an.ist eine abstarkte Malerin und Grafikerin. Sie ist in Süd-Korea geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet jetzt in Wuppertal. Ihr beruflicher Weg ist vielfältig, vom Bachelor-Abschluß in Theaterwissenschaften, einen Master in Kunstmanagement, zum Doktortitel in 'Mensch-Computer-Interaktionen und digitaler Kultur in Südkorea. In der Ausstellung ist sie mit eigenständigen, abstrakten Werken vertreten.lebt und arbeitet als bildende Künstlerin in den Solinger 'Südpark-Güterhallen'. In ihrer derzeitigen Schaffenspause beschäftigt Sie sich mit abstrakten Darstellungen zum Thema Landschaft und experimentellen Techniken in der Umsetzung. Neben der eigenen kreativen Arbeit bietet sie Workshops in Malerei an.kommt aus Solingen und beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Malerei und Zeichnungen und den Techniken Aquarell, Acryl und Pastell. Aus der Wahrnehmung von Umwelt und Natur entstehen Gemälde und Zeichnungen, die kompositionell und strukturell umgesetzt werden. Die Werke entstehen hauptsächlich in Mischtechnik auf Acryl-Basis.Dienstag: 10-14 UhrDonnerstag: 14-18 UhrSamstag: 11-15 Uhr