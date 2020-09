Opel Manta feiert 50. Geburtstag

Der Manta ist neu, chic und sportlich - das familientaugliche Coupé liegt voll im Trend und wird im September 1970 an der Ostsee in Timmendorfer Strand vorgestellt. Schon im ersten vollen Verkaufsjahr 1971 setzt Opel vom Manta 56.200 Fahrzeuge allein in Deutschland ab,Der Opel Manta A, in den Ausführungen Manta, Manta L und Manta SR (1970 - 1975), wurde zunächst mit drei verschiedenen Motoren angeboten - von 1,2 - 1,9 Liter (44 - 77 kW). Der billigste Manta kostete damals rund 8.300 DM.Bereits 1975 debütiert mit dem Opel Manta B der nächste Teufelsrochen. Die Rüsselsheimer führen gleich zwei Varianten im Programm: Coupé mit Stufenheck und das 1978 neu vorgestellte Combi-Coupé CC mit Fließheck und großer Heckklappe. Es gab 14 Versionen mit Hubräumen zwischen 1,2 und 2,4 Liter, die Leistungsspanne liegt zwischen 55 PS und 144 PS.Seine lang anhaltende Popularität sichert dem Manta B eine Sonderrolle in der über 120-jährigen Automobilgeschichte des Unternehmens.Filmisch wurde der Opel Manta und seine Fahrer mitundein Denkmal gesetzt. Lieder, zum Beispiel Manta von der Studenten-Band aus Hamburgund unzähligeentstanden über den Manta-Fahrer.Fuchsschwanz an der Antenne, Sixpack auf dem Rücksitz und Blondine auf dem Beifahrersitz gehörten zum Klischee. Der Manta-Fahrer sprach Ruhrpott-Slang und hielt bei jedem Wetter den Ellenbogen aus dem Fenster.Insgesamt sind von Manta A und B über eine Million Exemplare verkauft worden.