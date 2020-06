Mit historischen Obussen auf "Ritter-Tour"

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Jeden zweiten Sonntag des Monats von Juni bis Oktober, fahren die historischen Oberleitungs-Busse (Obusse) vom Solinger Graf-Wilhelm-Platz, durch die idyllischen Wupperberge zur Drehscheibe nach Burg. Dort werden die Oldtimerbusse wie seit 1959 auf der berühmten Drehscheibe gewendet, um wieder die Rückfahrt in Richtung Solingen Innenstadt anzutreten.Die Mitfahrt ist kostenlos, jedoch werden Spenden zum Erhalt der historischen Fahrzeuge gerne und dankbar in Empfang genommen.Der älteste Museums-Bus wurde von der Firma Uerdingen/Henschel gebaut und im Jahre 1959 in Solingen in Dienst gestellt. Das Fahrzeug verfügt über 23 Sitzplätze und legte in seiner Dienstzeit rund 683.000 Kilometer zurück. In den Hauptverkehrszeiten fuhr er auf Linie mit einem Anhänger (Orion - Bj.: 1956, 23 Sitzplätze), der auch heute wieder neu für den Personenverkehr zugelassen ist.Für Sonderfahrten, sei es ein Betriebsausflug oder eine Familienfeier, können die historischen Fahrzeuge inklusive Chauffeur gemietet werden.Über 10 historische Fahrzeuge beherbergt das Obus-Mureum in Solingen, ein Teil davon ist Fahrbereit, andere wiederum werden noch von den Mitgliedern aufgearbeitet, sowie der "Heimkehrer" aus Argentinien, ein Krupp/Ludewig TS3 Baujahr 1974.Am 12. Juli, 09. August, 13. September, 11. Oktober: jeweils um 11:50 Uhr im Stundentakt bis 16:50 Uhr, ab Graf-Wilhelm-Platz in Solingen-Mitte.