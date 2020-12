"boot Düsseldorf 2021" ins Frühjahr verschoben

Wie die Messe Düsseldorf mitteilte, wird die "boot" nach enger Rücksprache mit den Partnern und Ausstellern, die die Entscheidung mittragen, ins Frühjahr 2021 verschoben.Messechefist überzeugt, dass der neue Termin der boot Düsseldorf ein positives Signal für die Wassersportbranche ist: ,,Zum momentanen Zeitpunkt können wir nicht sicher abschätzen, ob sich eine Messe im Januar 2021 umsetzen lässt. Dies liegt sowohl am aktuellen Infektionsgeschehen, der nach wie vor schwierigen Reisesituation und den bestehenden Vorgaben, wonach Messen derzeit nicht stattfinden können. In Abstimmung mit unserem boot Messerat und den Verbänden haben wir den neuen Termin im April mit Bedacht gewählt. Aufgrund zahlreicher Expertenaussagen gehen wir davon aus, dass sich die Lage mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die derzeitigen Maßnahmen in nahezu allen europäischen Ländern bis zum Frühjahr 2021 beruhigen wird.",,Die Verschiebung der boot ins Frühjahr kommt dem Kauf- und Buchungsverhalten der Wassersportfreunde entgegen. Langfristige Urlaubs- und Freizeitorganisation kann momentan nicht stattfinden", ergänzt boot Project DirektorDie boot Düsseldorf findet vomin 17 Hallen des Düsseldorfer Messegeländes statt. Unter dem Mottowerden die Aussteller spannende neue Bootsmodelle sowie innovative technologische Entwicklungen präsentieren.