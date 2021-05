Bergisches Land: Vom Solinger-Südpark bis zum historischen Dorf Gruiten

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



In dem beigefügten Video wollen Mia und Raissa vermitteln, wie man per Fahrrad oder zu Fuß, bequem durch das Bergische Land touren kann, und das, ohne Staus, Abgase, Lärm und beschwerliche Steigungen.Im Rahmen der "Regionale 2006" wurde die rund 11 Kilometer lange ehemalige Bahnstrecke zu einem Rad- und Fußweg umgestaltet. Wie ein grüner Wurm schlängelt sich die sogenannte "Korkenziehertrasse" durch die Stadt Solingen, wir sind überwältigt über die vielfältige Natur, die Ruhe und Gelassenheit die von dieser Trasse ausgeht.An der Solinger-Stadtgrenze geht es weiter gemächlich bergab über den Panorama Radweg bis in das historische Dorf an der Düssel (Gruiten) und in das Naturschutzgebiet "Grube 7".Bei den Dreharbeiten mussten wir Coronabedingt leider auf veschiedene touristische Attraktionen verzichten, wir zum Beispiel: Das Museum Plagiarius und das Deutsche Klingenmuseum sowie auch auf die ausgezeichneten gastronomischen Betriebe entlang unserer Route.Es war für uns wie ein Kurzurlaub, mit tollen Impressionen in der Natur, imposanten Gebäuden und spannenden Menschen - wie im Kunst-Atelier vonoder bei einer lehrreichen Führung durch das Naturschutzgebiet "Grube 7" mitViel Spaß bei ihrer eigenen Tour demnächst, ob zu Fuß oder per Rad - vom Solinger-Südpark bis nach Gruiten Dorf!Fotos:Mia EbelingWalter FischbachJana MarkefkaHorst NauenRaissa OakesVideo:Horst Nauen