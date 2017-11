Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Wuppertal

Die beiden Männer stehen im Verdacht, mit einem vollendeten und zwei versuchten Einbrüchen im Zusammenhang zu stehen. Die Straftaten ereigneten sich amzwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr in einem Gebäudekomplex am Stationsgarten inEin Täter ist circa 175 cm - 180 cm groß. Er hatte bei der Tatausführung ein hell, großkariertes Hemd an. Der zweite Mann ist circa 185 cm groß. Er trug ein weißes T-Shirt mit Aufdruck. Beide hatten dunkle Jacken, Jeanshosen und dunkle Schuhe an.Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer auf dem Bild oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben?Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummerentgegen.