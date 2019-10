Sinsheim : Auto&Technik Museum |

Aller guten Dinge sind drei sagt ein Sprichwort.

Das traf auch auf Karlotta Sorembe zu. Stand doch an diesem Wochenende in Sinsheim mit dem ADAC-Bundesendlauf der dritte Endlauf an, zu dem sie sich in dieser Kartslalom-Saison qualifizieren konnte. Mit zwei fehlerfreien Läufen erreichte sie einen guten 38. Platz bei 51 Startern in ihrer Altersklasse K1.