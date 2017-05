Sindelfingen : Messe Sindelfingen |

Zeitgenössische Positionen, offeriert als Kunsterlebnis in sich:



Auf der ARTe 2018 präsentieren ausgewählte Künstler, Ateliergemeinschaften und Galerien vier Tage lang dem Publikum ihre aktuellen Arbeiten. Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Collagen und Installationen … Gehen Sie in Tuchfühlung mit dem pulsierenden Kunstgeschehen der Region, freuen Sie sich auf exzentrische Hingucker, fantasievolle Kreationen, etablierte Künstler, freche Newcomer und junge, neu entdeckte Talente. Die ARTe ist die Messe für Gegenwartskunst in der Metropolregion Stuttgart.



Die ARTe 2018 findet vom 1. bis 4. März 2018 in der Messe Sindelfingen statt. Den Auftakt bildet eine festliche Vernissage am 1.3. von 17 bis 21 Uhr. Am Freitag und Samstag ist die Messe von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 €, ermäßigt 8 €. Für Kinder unter 16 Jahren ist der Eintritt frei.



Weitere Informationen: www.arte-messe.de