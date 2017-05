Sindelfingen : Messe Sindelfingen |

Prachtvolles Mobiliar der verschiedensten Epochen, kostbarer Antikschmuck, Malerei, Fayencen und edles Bone China: Die Antik& Kunst ist die Versuchung schlechthin.

Eine reiche Offerte an hochkarätigen Antiquitäten sowie Kunst der vergangenen Jahrhunderte präsentiert sich hier wieder in anspruchsvollem Ambiente einem kunstsinnigen Publikum. Die sachkundige Jurierung aller Exponate durch international anerkannte Experten sorgt für Sicherheit beim Kauf. Mit der „Kunst-Trilogie“, einer stilvollen nächtlichen Kunstfahrt, entführt die Antik & Kunst am Messesamstag ihre Besucher zu drei benachbarten Galerien und Museen. Ein fantastisches Rendezvous zwischen Kunst und Buch können die Besucher am 13. und 14. Januar genießen, wenn der Berliner Autor Boris Friedewald exklusiv für das Messepublikum aus seinem neuen Buch „Dalís Bärte“ liest.



Die „Antik & Kunst“ findet vom 11. bis 14. Januar 2018 in der Messe Sindelfingen statt. Den Auftakt bildet eine festliche Vernissage am 11.1. von 17 bis 21 Uhr. Von Freitag bis Sonntag ist die Messe von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 €, ermäßigt 8 €. Für Kinder unter 16 Jahren ist der Eintritt frei.



Weitere Informationen: www.antik-kunst-messe.de