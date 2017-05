Sindelfingen : Messe Sindelfingen |

Wenn er beginnt, ist der Advent nicht mehr weit!



Seit über vier Jahrzehnten lädt der Sindelfinger Weihnachtsbasar sein Publikum zum Shoppen, Schlemmen und Erleben in sympathisch-weihnachtlicher Atmosphäre ein. Kulinarische Genüsse aus aller Welt und der Region, Beauty-, Wellness- oder Dekorationsartikel, Nützliches für Haus und Garten … Auf der traditionsreichen und beliebten Verkaufsmesse schweift der Blick über ein reiches Angebot zum Schenken und zum Selbstverwöhnen. Herrliche Advents-Leckereien und weitere Gaumenfreuden, eine romantisch-zauberhafte „Weihnachtswelt“ im Obergeschoss sowie das bunte Rahmenprogramm zum Staunen und Dabeisein machen den Sindelfinger Weihnachtsbasar zu einem attraktiven Ziel für die ganze Familie und bescheren den großen wie auch den kleinen Besuchern für neun Tage lang einen aufregenden Start in die schöne Adventszeit.



Der Sindelfinger Weihnachtsbasar findet vom 11. bis 19. November 2017 in der Messe Sindelfingen statt und ist an allen neun Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Wie jedes Jahr fährt an allen Messetagen ein kostenloser Pendelbus von der S-Bahn-Station Goldberg.



Weitere Informationen: www.sindelfinger-weihnachtsbasar.de