Energetisch optimiert, vor Einbrechern geschützt, mit smarter Technik vernetzt und vor allem ein schönes Zuhause zum Wohlfühlen: Ihr Wunschdomizil ist der Mittelpunkt der Haus & Energie 2018 in der Messe Sindelfingen.

Über 150 ausstellende Hersteller, Dienstleister und Handwerksbetriebe informieren das Publikum intensiv und branchenübergreifend unter einem Dach zu allen Fragen rund um die moderne und zukunftsfähige Immobilie: Ob Bauen, Sanieren, Finanzieren oder Einbruchschutz, ob Homestyling, Gartengestaltung, Wohnkomfort oder cleveres Smart Home: Bei den Profis am Messestand ist Ihr Anliegen in sachkundigen Händen. Neutrale Beratungsstellen liefern zusätzlich ihr bauliches Knowhow. Fachvorträge im Stundentakt zu vielen wichtigen Themen rund ums Haus gibt es bei den renommierten Experten im „Forum Haus & Energie“.



Die Haus & Energie findet vom 18. bis 21. Januar 2018 in der Messe Sindelfingen statt und hat täglich von 10 – 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 €, ermäßigt 8 €. Für Kinder unter 16 Jahren in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt frei. Wie jedes Jahr fährt an allen vier Messetagen ein kostenloser Pendelbus von der S-Bahn-Station Goldberg.



Weitere Informationen: www.haus-energie-messe.de